ЄС поставить Молдові 1200 наметів і 4 тисячі ковдр для допомоги біженцям з України

ЄС створить у Кишиневі склад для гуманітарних партнерів і направить Молдові 1200 наметів та 4000 ковдр в очікуванні прибуття більшої кількості біженців з України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Крім уже наданого гуманітарного фінансування ЄС, цього тижня в Молдові також розгортається гуманітарна операція для покращення реагування ЄС на надзвичайні ситуації та підтримки гуманітарних партнерів, які вже діють на місцях" - йдеться у повідомленні.

Операція полягає у створенні складу в Кишиневі для гуманітарних партнерів і доставці понад 1200 наметів і 4000 ковдр, які належать ЄС, для людей, переміщених через війну.

Склад і розміщення гуманітарних вантажів повністю фінансуються Євросоюзом.

"Оскільки російська військова агресія проти України розгортається вкрай жорстоким способом, гуманітарні потреби постраждалих цивільних осіб зростають у геометричній прогресії. Для того, щоб бути в змозі забезпечити рятівним колом кожного, хто потребує, необхідно мобілізувати всі наявні можливості. Ось чому окрім фінансування ЄС для гуманітарних партнерів на місцях, ми також надаємо їм конкретну оперативну підтримку. Завдяки мобілізації Європейського потенціалу гуманітарного реагування та його діяльності в Молдові, ЄС підтверджує свою підтримку також тим країнам, які приймають біженців, які тікають від жахів цього конфлікту" - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.