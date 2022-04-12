Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС поставит Молдове 1200 палаток и 4 тысячи одеял для помощи беженцам из Украины

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 16:52

ЕС создаст в Кишиневе склад для гуманитарных партнеров и направит Молдове 1200 палаток и 4000 одеял в ожидании прибытия большего количества беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Кроме уже предоставленного гуманитарного финансирования ЕС, на этой неделе в Молдове также разворачивается гуманитарная операция по улучшению реагирования ЕС на чрезвычайные ситуации и поддержке гуманитарных партнеров, которые уже действуют на местах", - говорится в сообщении.

Операция состоит в создании склада в Кишиневе для гуманитарных партнеров и доставке более 1200 палаток и 4000 одеял, принадлежащих ЕС, для людей, перемещенных из-за войны.

Состав и размещение гуманитарных грузов полностью финансируется Евросоюзом.

"Поскольку российская военная агрессия против Украины разворачивается крайне жестоким образом, гуманитарные потребности пострадавших гражданских лиц возрастают в геометрической прогрессии. Для того чтобы быть в состоянии обеспечить спасительным кругом каждого нуждающегося, необходимо мобилизовать все имеющиеся возможности. Вот почему кроме финансирования ЕС для гуманитарных партнеров на местах, мы также оказываем им конкретную оперативную поддержку. Благодаря мобилизации Европейского потенциала гуманитарного реагирования и его деятельности в Молдове, ЕС подтверждает свою поддержку и тем странам, которые принимают беженцев, бегущих от ужасов этого конфликта", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Темы: МолдовабеженцыУкраина
Главное сегодня

Власти знали о подготовке российского вторжения, только ждали 22 февраля – Данилов

Фракция ОПЗЖ прекратила работу в Раде

Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой

фото, видеоРоссияне обвинили Украину в обстреле Брянской области

Турчинов говорит, что горящая "Москва" - не первый результат работы "Нептуна"

фотоГУР освободило двух украинских пилотов из плена

Все новости...
Молдова
ЕС передаст Грузии и Молдове опросник для получения статуса кандидата
Запрет "георгиевской ленты" в Молдове оказался не окончательным
На въезде в Украину задержали "липового" генерала РФ
Последние новости
18:42
Forbes оценил стоимость подбитого крейсера "Москва" в 750 миллионов долларов
18:38
Динамо разорвало контракт с игроком: скрыл, что он сын сепаратиста
18:38
Оккупанты разрушили 24 украинские больницы, еще три сотни – повредили
18:25
"Дальше будет еще больше": посольство США об оружии для Украины
18:05
Банк SEB прекратит обслуживать платежи из России и Беларуси в странах Балтии
18:02
Данилов рассказал о стрельбах у Офиса президента в начале войны
18:01
Главе МИД Италии угрожают смертью из-за позиции против войны в Украине
17:55
Для детей в свободном доступе разместили комикс о минной безопасности
17:50
Городок на юге Испании неделю будет носить название "Украина"
17:45
Ведущий производитель одноразовой посуды Huhtamaki прекратит все операции в РФ
Все новости...