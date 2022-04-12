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ЕС поставит Молдове 1200 палаток и 4 тысячи одеял для помощи беженцам из Украины

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 16:52

ЕС создаст в Кишиневе склад для гуманитарных партнеров и направит Молдове 1200 палаток и 4000 одеял в ожидании прибытия большего количества беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Кроме уже предоставленного гуманитарного финансирования ЕС, на этой неделе в Молдове также разворачивается гуманитарная операция по улучшению реагирования ЕС на чрезвычайные ситуации и поддержке гуманитарных партнеров, которые уже действуют на местах", - говорится в сообщении.

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Операция состоит в создании склада в Кишиневе для гуманитарных партнеров и доставке более 1200 палаток и 4000 одеял, принадлежащих ЕС, для людей, перемещенных из-за войны.

Состав и размещение гуманитарных грузов полностью финансируется Евросоюзом.

"Поскольку российская военная агрессия против Украины разворачивается крайне жестоким образом, гуманитарные потребности пострадавших гражданских лиц возрастают в геометрической прогрессии. Для того чтобы быть в состоянии обеспечить спасительным кругом каждого нуждающегося, необходимо мобилизовать все имеющиеся возможности. Вот почему кроме финансирования ЕС для гуманитарных партнеров на местах, мы также оказываем им конкретную оперативную поддержку. Благодаря мобилизации Европейского потенциала гуманитарного реагирования и его деятельности в Молдове, ЕС подтверждает свою поддержку и тем странам, которые принимают беженцев, бегущих от ужасов этого конфликта", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

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Темы: МолдовабеженцыУкраина
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