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На станції метро в Нью-Йорку розстріляли людей

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 17:05
На станції метро в Нью-Йорку розстріляли людей
фото з Twitter

Поліція Нью-Йорка розшукує чоловіка у будівельному жилеті та протигазі, який брав участь у нападі на станції метро "36-та вулиця".

Джерело: "Нью Йорк Таймз"

Деталі: Кілька людей було застрелено на платформі бруклінської станції метро під час ранкового скупчення людей у ​​вівторок.

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За попередніми даними, розстріляно п'ятьох людей, повідомив представник правоохоронних органів. Поліція розшукує чоловіка у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті.

Поліцейських викликали на станцію метро "36th Street", де лінії D, N та R проходять через район Сансет-Парк, близько 8.30 ранку, повідомила прессекретар поліцейського управління. Вони також отримали повідомлення про задимлення всередині станції.

У пожежній частині повідомили, що 13 людей постраждали, деякі з них внаслідок обстрілу. Представник відомства не повідомив подробиць про травми та стан постраждалих.

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Зазначається, що прессекретар мера Нью-Йорка Еріка Адамса утримався від коментарів, оскільки повідомлення все ще мають попередній характер.

Теми: США
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