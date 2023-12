На станції метро в Нью-Йорку розстріляли людей

Поліція Нью-Йорка розшукує чоловіка у будівельному жилеті та протигазі, який брав участь у нападі на станції метро "36-та вулиця".

Джерело: "Нью Йорк Таймз"

Деталі: Кілька людей було застрелено на платформі бруклінської станції метро під час ранкового скупчення людей у ​​вівторок.

Реклама:

За попередніми даними, розстріляно п'ятьох людей, повідомив представник правоохоронних органів. Поліція розшукує чоловіка у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті.

Поліцейських викликали на станцію метро "36th Street", де лінії D, N та R проходять через район Сансет-Парк, близько 8.30 ранку, повідомила прессекретар поліцейського управління. Вони також отримали повідомлення про задимлення всередині станції.

У пожежній частині повідомили, що 13 людей постраждали, деякі з них внаслідок обстрілу. Представник відомства не повідомив подробиць про травми та стан постраждалих.

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn - subway

Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw