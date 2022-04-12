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На станции метро в Нью-Йорке расстреляли людей

Валентина РоманенкоВторник, 12 апреля 2022, 17:05
На станции метро в Нью-Йорке расстреляли людей
фото bз Twitter

Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину в строительном жилете и противогазе, участвовавшего в нападении на станции метро "36-я улица".

Источник: "Нью Йорк Таймз"

Детали: Несколько человек были застрелены на платформе бруклинской станции метро во время утреннего скопления людей во вторник.

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По предварительным данным, расстреляны пять человек, сообщил представитель правоохранительных органов. Полиция разыскивает мужчину в противогазе и оранжевом строительном жилете.

Полицейских вызвали на станцию метро "36th Street", где линии D, N и R проходят через район Сансет-Парк, около 8:30 утра, сообщила пресс-секретарь полицейского управления. Они также получили сообщения о задымлении внутри станции.

В пожарной части сообщили, что 13 человек пострадали, некоторые из них в результате обстрела. Представитель ведомства не сообщил подробностей о травмах и состоянии пострадавших.

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Отмечается, что пресс-секретарь мэра Нью Йорка Эрика Адамса отказался от комментариев, поскольку сообщения все еще носят предварительный характер.

Темы: США
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