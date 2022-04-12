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У Бучі виявили 403 вбитих росіянами і приступили до ексгумації тіл з другої братської могили

Альона Мазуренко Вівторок, 12 квітня 2022, 17:33
У Бучі виявили 403 вбитих росіянами і приступили до ексгумації тіл з другої братської могили
ЕКСГУМАЦІЯ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ПОХОВАНИХ У БРАТСЬКІЙ МОГИЛІ. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

У Бучі виявили 403 тіла вбитих і закатованих людей, які загинули під час окупації міста російською армією.

Джерело: міський голова Бучі Анатолій Федорук

Пряма мова: "Громадяни мого міста зазначили значних знущань і катувань з боку російських агресорів. Ми маємо 403 тіла, які були по-звірячому закатовані, вбиті". 

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Деталі: За його словами, 12 квітня у місті приступили до ексгумації тіл з другої братської могили, де поховані 56 людей. Крім того, ще 4 місця захоронення на приватних територіях. 

Він сподівається, що зниклі без вісті знайдуться живими.

Водночас, за словами Федорука, тіла цих людей знайдуть у лісосмугах, лісах та місцях дислокації окупантів, бо саме туди, за словами місцевих, вони забирали викрадених людей. 

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Він розповів, що окупанти знищили у Бучі 22 висотні будинки (2 з них не підлягають відновленню) і 243 приватні будинки, які потрібно демонтувати. 

Теми: БучаРосіявійнаУкраїна
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