У Бучі виявили 403 вбитих росіянами і приступили до ексгумації тіл з другої братської могили

У Бучі виявили 403 тіла вбитих і закатованих людей, які загинули під час окупації міста російською армією.

Джерело: міський голова Бучі Анатолій Федорук

Пряма мова: "Громадяни мого міста зазначили значних знущань і катувань з боку російських агресорів. Ми маємо 403 тіла, які були по-звірячому закатовані, вбиті".

Деталі: За його словами, 12 квітня у місті приступили до ексгумації тіл з другої братської могили, де поховані 56 людей. Крім того, ще 4 місця захоронення на приватних територіях.

Він сподівається, що зниклі без вісті знайдуться живими.

Водночас, за словами Федорука, тіла цих людей знайдуть у лісосмугах, лісах та місцях дислокації окупантів, бо саме туди, за словами місцевих, вони забирали викрадених людей.

Він розповів, що окупанти знищили у Бучі 22 висотні будинки (2 з них не підлягають відновленню) і 243 приватні будинки, які потрібно демонтувати.