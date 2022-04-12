Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Буче обнаружили 403 убитых россиянами и приступили к эксгумации тел со второй братской могилы

Алена МазуренкоВторник, 12 апреля 2022, 17:33
В Буче обнаружили 403 убитых россиянами и приступили к эксгумации тел со второй братской могилы
ЭКСГУМАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ БУЧИ, ПОХОРОНЕННЫХ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

В Буче обнаружили 403 тела убитых и замученных людей, погибших во время оккупации города российской армией.

Источник: городской голова Бучи Анатолий Федорук

Прямая речь: "Граждане моего города отметили значительные издевательства и пытки со стороны российских агрессоров. Мы имеем 403 тела, которые были зверски замучены, убиты".

Реклама:

Детали: По его словам, 12 апреля в городе приступили к эксгумации тел со второй братской могилы, где похоронены 56 человек.

Кроме того, еще 4 места захоронения на частных территориях.

Он надеется, что пропавшие без вести найдутся живыми.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, по словам Федорука, тела этих людей найдут в лесополосах, лесах и местах дислокации оккупантов, потому что именно туда, по словам местных, они забирали похищенных людей.

Он рассказал, что оккупанты уничтожили в Буче 22 высотных дома (2 из них не подлежат восстановлению) и 243 частных дома, которые нужно демонтировать.

Темы: БучаРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Буча
"Заслуживают быть не забытыми". История перезахоронения добровольцев, защищавших Бучу
Глава Минобороны ФРГ о "ненасильственном" сопротивлении Украины: Скажите это людям в Буче
Президент ЮАР и другие африканские лидеры посетили Бучу
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: