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В Буче обнаружили 403 убитых россиянами и приступили к эксгумации тел со второй братской могилы

Мазуренко Алена Вторник, 12 апреля 2022, 17:33
ЭКСГУМАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ БУЧИ, ПОХОРОНЕННЫХ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

В Буче обнаружили 403 тела убитых и замученных людей, погибших во время оккупации города российской армией.

Источник: городской голова Бучи Анатолий Федорук

Прямая речь: "Граждане моего города отметили значительные издевательства и пытки со стороны российских агрессоров. Мы имеем 403 тела, которые были зверски замучены, убиты".

Детали: По его словам, 12 апреля в городе приступили к эксгумации тел со второй братской могилы, где похоронены 56 человек.

Кроме того, еще 4 места захоронения на частных территориях.

Он надеется, что пропавшие без вести найдутся живыми.

В то же время, по словам Федорука, тела этих людей найдут в лесополосах, лесах и местах дислокации оккупантов, потому что именно туда, по словам местных, они забирали похищенных людей.

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Он рассказал, что оккупанты уничтожили в Буче 22 высотных дома (2 из них не подлежат восстановлению) и 243 частных дома, которые нужно демонтировать.

Темы: БучаРосcиявойнаУкраина
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