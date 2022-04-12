У Вільнюсі хочуть звільняти вчителів, які підтримують війну Росії проти України

Муніципалітет Вільнюса заявив, що вчителі, які схвалюють російську агресію в Україні, не можуть працювати в школах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Delfi.

Муніципалітет отримав інформацію про вчителів, які поширюють російську пропаганду під час уроків та залишають записи в соціальних мережах на підтримку військової агресії в Україні.

"Коли ми стали з'ясовувати ситуацію, вчителі подали заяви про звільнення, зараз їх уже немає в школах. Проте звільнення за власним бажанням не заважає їм влаштуватися на роботу в іншій школі.

Це конкретний приклад того, що керівництво шкіл має виявити таких людей та подбати про те, щоб їх у школі не залишилося, не чекати, коли звертатимуться батьки. Закликаю школи та батьків інформувати муніципалітет про кожен проблемний випадок", – сказав віцемер Вільнюса Томас Гульбінас.

За даними BNS, на цей момент вже звільнилися двоє таких вчителів.

За словами Гульбінаса, муніципалітет консультується з юристами щодо звільнення таких вчителів за статтею. Самоврядування намагатиметься зробити так, щоб такі вчителі не могли влаштуватися на роботу в іншу школу.

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Свої рекомендації на такий випадок готує і міністерство науки, освіти та спорту.

Як повідомлялося, Литва закликає держави називати воєнні злочини Росії в Україні геноцидом.