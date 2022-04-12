Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вільнюсі хочуть звільняти вчителів, які підтримують війну Росії проти України

Вівторок, 12 квітня 2022, 18:00
фото ілюстративне: unsplash

Муніципалітет Вільнюса заявив, що вчителі, які схвалюють російську агресію в Україні, не можуть працювати в школах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Delfi.

Муніципалітет отримав інформацію про вчителів, які поширюють російську пропаганду під час уроків та залишають записи в соціальних мережах на підтримку військової агресії в Україні.

"Коли ми стали з'ясовувати ситуацію, вчителі подали заяви про звільнення, зараз їх уже немає в школах. Проте звільнення за власним бажанням не заважає їм влаштуватися на роботу в іншій школі. 

Це конкретний приклад того, що керівництво шкіл має виявити таких людей та подбати про те, щоб їх у школі не залишилося, не чекати, коли звертатимуться батьки. Закликаю школи та батьків інформувати муніципалітет про кожен проблемний випадок", – сказав віцемер Вільнюса Томас Гульбінас. 

За даними BNS, на цей момент вже звільнилися двоє таких вчителів.

За словами Гульбінаса, муніципалітет консультується з юристами щодо звільнення таких вчителів за статтею. Самоврядування намагатиметься зробити так, щоб такі вчителі не могли влаштуватися на роботу в іншу школу. 

ВІДЕО ДНЯ

Свої рекомендації на такий випадок готує і міністерство науки, освіти та спорту.

Як повідомлялося, Литва закликає держави називати воєнні злочини Росії в Україні геноцидом.

Теми: ЛитваРосіявійнаосвіта
Головне сьогодні

Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

відеоОхоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві

Путін спробує стягнути на Донбас сили, вп'ятеро більше за українські – The Times

Усі новини...
Литва
Шмигаль і прем’єрка Литви відвідали Бородянку
Литва відновлює навчання для українських військових
Литва закупить у США і Німеччини зброї на 2 млрд євро
Останні новини
23:47
США ділитимуться з Україною розвідданими для ураження цілей в Криму і на Донбасі – WSJ
23:32
Президент Литви переконував Зеленського, що альтернатива НАТО Україні не потрібна
23:18
Росіяни почали "мобілізацію" на окупованих територіях півдня України – Зеленський
23:13
Ле Пен знову каже про легітимність "референдуму" 2014 року в окупованому Криму
23:13
Україна отримає кредит від Канади
23:02
На відвертих фото заробляють мільйони для армії. Як рух Теронліфанс допомагає ЗСУ
22:56
Українські ракети вразили флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" - джерела
22:52
оновленоРосіяни обстрілюють Харків: 4 загиблих, 10 поранених
22:45
США готові до дій проти Китаю за підрив санкцій проти РФ
22:43
Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком
Усі новини...