Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Вільнюсі хочуть звільняти вчителів, які підтримують війну Росії проти України

Вівторок, 12 квітня 2022, 18:00
У Вільнюсі хочуть звільняти вчителів, які підтримують війну Росії проти України
фото ілюстративне: unsplash

Муніципалітет Вільнюса заявив, що вчителі, які схвалюють російську агресію в Україні, не можуть працювати в школах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Delfi.

Муніципалітет отримав інформацію про вчителів, які поширюють російську пропаганду під час уроків та залишають записи в соціальних мережах на підтримку військової агресії в Україні.

Реклама:

"Коли ми стали з'ясовувати ситуацію, вчителі подали заяви про звільнення, зараз їх уже немає в школах. Проте звільнення за власним бажанням не заважає їм влаштуватися на роботу в іншій школі. 

Це конкретний приклад того, що керівництво шкіл має виявити таких людей та подбати про те, щоб їх у школі не залишилося, не чекати, коли звертатимуться батьки. Закликаю школи та батьків інформувати муніципалітет про кожен проблемний випадок", – сказав віцемер Вільнюса Томас Гульбінас. 

За даними BNS, на цей момент вже звільнилися двоє таких вчителів.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Гульбінаса, муніципалітет консультується з юристами щодо звільнення таких вчителів за статтею. Самоврядування намагатиметься зробити так, щоб такі вчителі не могли влаштуватися на роботу в іншу школу. 

Свої рекомендації на такий випадок готує і міністерство науки, освіти та спорту.

Як повідомлялося, Литва закликає держави називати воєнні злочини Росії в Україні геноцидом.

Теми: ЛитваРосіявійнаосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
Усі новини...
Реклама: