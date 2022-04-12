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В Вильнюсе хотят увольнять учителей, поддерживающих войну России против Украины

Вторник, 12 апреля 2022, 18:00
В Вильнюсе хотят увольнять учителей, поддерживающих войну России против Украины
фото иллюстративное: unsplash

Муниципалитет Вильнюса заявил, что учителя, одобряющие российскую агрессию в Украине, не могут работать в школах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Delfi.

Муниципалитет получил информацию об учителях, которые распространяют российскую пропаганду на уроках и оставляют записи в социальных сетях в поддержку военной агрессии в Украине.

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"Когда мы стали выяснять ситуацию, учителя подали заявления об увольнении, сейчас их уже нет в школах. Однако увольнение по собственному желанию не мешает им устроиться на работу в другой школе.

Это конкретный пример того, что руководство школ должно выявить таких людей и позаботиться о том, чтобы их в школе не осталось, не ждать, когда будут обращаться родители. Призываю школы и родителей информировать муниципалитет о каждом проблемном случае", – сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

По данным BNS, к настоящему моменту уже уволились двое таких учителей.

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По словам Гульбинаса, муниципалитет консультируется с юристами по поводу увольнения таких учителей по статье. Самоуправление постарается сделать так, чтобы такие учителя не могли устроиться на работу в другую школу.

Свои рекомендации на подобный случай готовит и министерство науки, образования и спорта.

Как сообщалось, Литва призывает государства называть военные преступления России в Украине геноцидом.

Темы: ЛитваРосcиявойнаобразование
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