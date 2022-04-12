У школах Німеччини навчаються майже 60 тисяч українських дітей-біженців
Кількість українських учнів у школах та професійних училищах у Німеччині сягнула 58 225 дітей та підлітків.
Про це свідчать поточні дані засідання міністрів освіти, які було опубліковано у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
З понад 12 000 реєстрацій Баварія опинилась на першому місці, випередивши Північний Рейн-Вестфалію з більш ніж 8 700 та Баден-Вюртемберг з більш ніж 8 400 зареєстрованими учнями з України.
За оцінками політиків у галузі освіти, близько половини українських біженців, які прибувають до Німеччини, складають діти та молодь.
З початку російської агресивної війни 24 лютого федеральна поліція Німеччини ідентифікувала 335 578 біженців з України.
Всього з початку війни з України виїхали понад 4,5 млн людей.