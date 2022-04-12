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У школах Німеччини навчаються майже 60 тисяч українських дітей-біженців

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 18:14
українські біженці у Берліні, фото Getty Images

Кількість українських учнів у школах та професійних училищах у Німеччині сягнула 58 225 дітей та підлітків. 

Про це свідчать поточні дані засідання міністрів освіти, які було опубліковано у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

З понад 12 000 реєстрацій Баварія опинилась на першому місці, випередивши Північний Рейн-Вестфалію з більш ніж 8 700 та Баден-Вюртемберг з більш ніж 8 400 зареєстрованими учнями з України.

За оцінками політиків у галузі освіти, близько половини українських біженців, які прибувають до Німеччини, складають діти та молодь.

З початку російської агресивної війни 24 лютого федеральна поліція Німеччини ідентифікувала 335 578 біженців з України.

Всього з початку війни з України виїхали понад 4,5 млн людей.

Теми: Німеччинабіженці
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