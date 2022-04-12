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В школах Германии учатся почти 60 тысяч украинских детей-беженцев

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 18:14
В школах Германии учатся почти 60 тысяч украинских детей-беженцев
украинские беженцы в Берлине, фото Getty Images

Число украинских учеников в школах и профессиональных училищах в Германии достигло 58 225 детей и подростков.

Об этом свидетельствуют текущие данные заседания министров образования, опубликованные во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Из более 12 000 регистраций Бавария оказалась на первом месте, опередив Северный Рейн-Вестфалию с более чем 8 700 и Баден-Вюртемберг с более чем 8 400 зарегистрированными учащимися из Украины.

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По оценкам политиков в области образования, около половины прибывающих в Германию украинских беженцев составляют дети и молодежь.

С начала российской агрессивной войны 24 февраля федеральная полиция Германии идентифицировала 335 578 беженцев из Украины.

Всего с начала войны из Украины уехали более 4,5 млн человек.

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Темы: Германиябеженцы
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