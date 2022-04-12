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Росіяни блокують гуманітарні коридори з Бердянська, Токмака та Енергодара

Світлана КізіловаВівторок, 12 квітня 2022, 18:24

У вівторок, 12 квітня, в Україні вдалося евакуювати 2,6 тисяч осіб, у тому числі 208 – з Маріуполя. Водночас ворог блокує колони автобусів, які мали б вивезти людей до Запоріжжя з Бердянська, Токмака, Енергодара.

Джерело: віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук у Telegram

Деталі: За її словами, за день було евакуйовано 2 671 людину.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них 208 осіб – маріупольці, 2135 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці. Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.

Теми: евакуаціяЗапорізька областьвійнаРосія
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