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Россияне блокируют гуманитарные коридоры из Бердянска, Токмака и Энергодара

Светлана КизиловаВторник, 12 апреля 2022, 18:24

Во вторник, 12 апреля, в Украине удалось эвакуировать 2,6 тысячи человек, в том числе 208 – из Мариуполя. В то же время враг блокирует колонны автобусов, которые должны вывезти людей в Запорожье из Бердянска, Токмака, Энергодара.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук в Telegram

Детали: По ее словам, за день был эвакуирован 2 671 человек.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2343 человека. Из них 208 человек – мариупольцы, 2135 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке. Мы ищем возможности для разблокировки проезда автобусов разными путями.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.

Темы: эвакуацияЗапорожская областьвойнаРосcия
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