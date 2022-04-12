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Президент Німеччини Штайнмайєр підтвердив, що у Києві вважають небажаним його візит

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 18:46
Франк-Вальтер Штайнмайєр з офіційним візитом у Москві в 2017 році, фото getty images

Під час свого візиту до Польщі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що його потенційний візит до Києва українська сторона назвала небажаним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Штайнмаєра.

"Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли", - сказав німецький президент.

Раніше у вівторок видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі.

За даними видання, на цей момент президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з ним у Києві через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

За інформацією Bild, з Києва до офісу федерального президента надійшла чітка заява про те, що на цей момент вони не готові до жодних зустрічей. 

Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. 

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Штайнмаєр також був активним прихильником газопроводу "Північний потік-2" і вважається архітектором дружньої до Росії політики федерального уряду.

Тиждень тому президент Німеччини визнав, що його політика останніх кількох років щодо Росії була помилковою.

Теми: НімеччинаЗеленськийУкраїнадипломатичні відносини
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