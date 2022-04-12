Президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считают нежелательным его визит

Франк-Вальтер Штайнмайер с официальным визитом в Москве в 2017 году, фото getty images

Во время визита в Польшу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что его потенциальный визит в Киев украинская сторона назвала нежелательным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Штайнмайера.

"Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но, очевидно, и надо признать, что этого в Киеве не хотели", - сказал немецкий президент.

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Ранее во вторник издание Bild сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече.

По данным издания, на данный момент президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним в Киеве из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.

По информации Bild, из Киева в офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что к настоящему моменту они не готовы к никаким встречам.

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Как министр иностранных дел в прошлом, Штайнмайер поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

Неделю назад президент Германии признал, что его политика в последние несколько лет в отношении России была ошибочной.