Джонсон розповів Байдену про результати візиту до України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що ознайомив президента США Джо Байдена з підсумками свого візиту до Києва.

Про це Джонсон розповів у своєму офіційному Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

"Я тільки що говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві у ці вихідні", - зазначив Джонсон.

Реклама:

За його словами, увага двох країн, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу. "Не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом", - заявив Джонсон.

I've just spoken to @POTUS and updated him on my meeting with President @ZelenskyyUa in Kyiv this weekend.



Our joint focus remains on supporting President Zelenskyy and the Ukrainian people in their fight for freedom.



Putin's barbaric venture cannot be allowed to succeed. pic.twitter.com/qAewW0flHl