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Джонсон розповів Байдену про результати візиту до України

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 19:17

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що ознайомив президента США Джо Байдена з підсумками свого візиту до Києва.

Про це Джонсон розповів у своєму офіційному Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

"Я тільки що говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві у ці вихідні", - зазначив Джонсон.

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За його словами, увага двох країн, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу. "Не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом", - заявив Джонсон.

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Під час візиту до Києва цими вихідними прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв Україні нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу, зокрема, у вигляді 120 броньованих машин.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомляв, що його країна відправить бронетехніку в Україну, зокрема, захисні бронемашини, такі як Mastiff.

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Теми: БайденБорис ДжонсонУкраїна
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