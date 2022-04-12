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Джонсон рассказал Байдену о результатах визита в Украину

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 19:17

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ознакомил президента США Джо Байдена с итогами своего визита в Киев.

Об этом Джонсон рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

"Я только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные", – отметил Джонсон.

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По его словам, внимание двух стран по-прежнему сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в борьбе за свободу. "Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом", - заявил Джонсон.

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Во время визита в Киев в эти выходные премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, включающую бронетехнику и противокорабельное оружие.

Борис Джонсон предложил Украине военную помощь, в частности, в виде 120 бронированных машин.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что его страна отправит бронетехнику в Украину, в частности, защитные бронемашины, такие как Mastiff.

Темы: БайденБорис ДжонсонУкраина
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