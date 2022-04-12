Джонсон рассказал Байдену о результатах визита в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ознакомил президента США Джо Байдена с итогами своего визита в Киев.

Об этом Джонсон рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

"Я только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные", – отметил Джонсон.

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По его словам, внимание двух стран по-прежнему сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в борьбе за свободу. "Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом", - заявил Джонсон.

I've just spoken to @POTUS and updated him on my meeting with President @ZelenskyyUa in Kyiv this weekend.



Our joint focus remains on supporting President Zelenskyy and the Ukrainian people in their fight for freedom.



Putin's barbaric venture cannot be allowed to succeed. pic.twitter.com/qAewW0flHl — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 12, 2022

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Во время визита в Киев в эти выходные премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, включающую бронетехнику и противокорабельное оружие.

Борис Джонсон предложил Украине военную помощь, в частности, в виде 120 бронированных машин.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что его страна отправит бронетехнику в Украину, в частности, защитные бронемашины, такие как Mastiff.