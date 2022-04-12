Джонсон рассказал Байдену о результатах визита в Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ознакомил президента США Джо Байдена с итогами своего визита в Киев.
Об этом Джонсон рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".
"Я только что говорил с президентом США и проинформировал его о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные", – отметил Джонсон.
По его словам, внимание двух стран по-прежнему сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в борьбе за свободу. "Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом", - заявил Джонсон.
I've just spoken to @POTUS and updated him on my meeting with President @ZelenskyyUa in Kyiv this weekend.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 12, 2022
Our joint focus remains on supporting President Zelenskyy and the Ukrainian people in their fight for freedom.
Putin's barbaric venture cannot be allowed to succeed. pic.twitter.com/qAewW0flHl
Во время визита в Киев в эти выходные премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, включающую бронетехнику и противокорабельное оружие.
Борис Джонсон предложил Украине военную помощь, в частности, в виде 120 бронированных машин.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что его страна отправит бронетехнику в Украину, в частности, защитные бронемашины, такие как Mastiff.