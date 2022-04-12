Росіяни вже два дні не випускають мирних мешканців з Маріуполя
Вівторок, 12 квітня 2022, 20:05
Військові РФ вже другий день не випускають мирних мешканців з оточеного Маріуполя.
Джерело: керівник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко.
Пряма мова: "Місто продовжує перебувати у вкрай складному становищі. Вже другий день поспіль не випускають навіть населення на власному транспорті, ті коридори, які працювали принаймні на виїзд в один бік, то зараз вони також не працюють, на жаль".
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Деталі: За словами Кириленка, в інших населених пунктах Донеччини також ще лишаються мирні мешканці, хоча більша частина таки евакуювалася.
Пряма мова: "Менша частина лишилася, якщо брати від загальної кількості, яка була навіть 10 днів тому".