Россияне уже два дня не выпускают мирных жителей из Мариуполя

Военные РФ уже второй день не выпускают мирных жителей из окруженного Мариуполя.

Источник: руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко.

Прямая речь: "Город продолжает находиться в крайне сложном положении. Уже второй день подряд не выпускают даже население на собственном транспорте, коридоры, которые работали по крайней мере на выезд в одну сторону, сейчас они также не работают, к сожалению".

Детали: По словам Кириленко, в других населенных пунктах Донбасса также еще остаются мирные жители, хотя большая часть эвакуировалась.

Прямая речь: "Меньшая часть осталась, если брать от общего количества, которое было даже 10 дней назад".