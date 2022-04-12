У Маріуполі повністю зруйновано 40% багатоповерхівок – міськрада
Вівторок, 12 квітня 2022, 20:07
У Маріуполі внаслідок війни з боку РФ повністю зруйновано 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів житла.
Джерело: Маріупольська міська рада
Дослівно: "Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів.
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Необхідно 2,3 млрд доларів, аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання".
Деталі: За попередніми підрахунками міськради, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.