В Мариуполе полностью разрушены 40% многоэтажек – горсовет

В Мариуполе в результате войны со стороны РФ полностью разрушено 40% многоэтажек или около 2 млн. квадратных метров жилья.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Дома 84 тысяч мариупольцев полностью разрушены. Это 40% многоэтажек или около 2 млн. квадратных метров.

Необходимо 2,3 млрд долларов, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания".

Детали: По предварительным подсчетам горсовета, общая потребность в восстановлении инфраструктуры города возросла до 12,5 млрд долларов.