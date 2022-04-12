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В Мариуполе полностью разрушены 40% многоэтажек – горсовет

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 20:07
разрушения в Мариуполе, фото полка "Азов"

В Мариуполе в результате войны со стороны РФ полностью разрушено 40% многоэтажек или около 2 млн. квадратных метров жилья.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Дома 84 тысяч мариупольцев полностью разрушены. Это 40% многоэтажек или около 2 млн. квадратных метров.

Необходимо 2,3 млрд долларов, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания".

Детали: По предварительным подсчетам горсовета, общая потребность в восстановлении инфраструктуры города возросла до 12,5 млрд долларов.

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Темы: Мариупольвойна
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