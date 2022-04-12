Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З Британії в Україну прямує нова партія допомоги: ліки, генератори, протипожежне обладнання

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 20:19

З Британії в Україну прямує нова партія гуманітарної допомоги, призначена для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Донеччини. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Британії.

Вантаж, що зайняв 24 контейнери і важить 1500-тонн, зібрали за ініціативи залізничного сектору Великої Британії, зусиллями співробітників компаній та звичайних британців.

"П’ять контейнерів заповнені протипожежним обладнанням, яке дуже чекають у Сумській області. Ще у трьох контейнерах перевозяться індустріальні генератори, які також дуже чекають в Харківській, Донецькій та Чернігівській областях України. В інших вісімнадцяти контейнерах продукти харчування, засоби гігієни, вода, медикаменти, одяг, обладнання, елементи живлення та багато-багато іншого", - повідомило посольство.

Посольство висловлює подяку Network Rail та British Train Operating Company (Мінтранспорту Великої Британії), DB Cargo UK (Deutsche Bahn), London North Eastern Railway (LNER), Symposium Consulting Ltd, Avanti, MTR Elizabeth Line, The Veterans Charity та всім донорам.

Нагадаємо, минулого тижня Британія анонсувала для України додаткові ПЗРК Starstreak і протитанкову зброю.

Українські військові невдовзі поїдуть до Британії освоювати бронетехніку, яку Лондон планує поставити в Україну. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика Британія
Головне сьогодні

Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком

Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

відеоОхоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві

Усі новини...
Велика Британія
Британець, який у лавах ЗСУ обороняв Маріуполь, каже, що готові здатися в полон до росіян
Британія розглядає "всі варіанти" відповіді у разі застосування хімзброї Росією
Лондон відреагував на повідомлення про хімічну зброю в Маріуполі: Перевіряємо
Останні новини
02:12
Міноборони РФ підтвердило, що "Москва" палає, але "не знає" чому
02:01
Посол розповів, чому Україна відмовила Штайнмаєру у візиті
01:38
Прем’єр Канади також вважає дії РФ геноцидом
01:27
Лише чверть словаків готові воювати за свою країну – опитування
01:24
ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”
01:16
Нафтотрейдери скоротять закупівлю російської нафти з 15 травня – Reuters
01:10
День заморожених активів, інфляції та дефіциту: економічні підсумки
00:56
В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію "В"
00:39
Франція надала Україні військову допомогу вже на 100 млн євро
00:19
Укрзалізниця отримала Starlink
Усі новини...