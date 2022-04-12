З Британії в Україну прямує нова партія допомоги: ліки, генератори, протипожежне обладнання

З Британії в Україну прямує нова партія гуманітарної допомоги, призначена для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Донеччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Британії.

Вантаж, що зайняв 24 контейнери і важить 1500-тонн, зібрали за ініціативи залізничного сектору Великої Британії, зусиллями співробітників компаній та звичайних британців.

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"П’ять контейнерів заповнені протипожежним обладнанням, яке дуже чекають у Сумській області. Ще у трьох контейнерах перевозяться індустріальні генератори, які також дуже чекають в Харківській, Донецькій та Чернігівській областях України. В інших вісімнадцяти контейнерах продукти харчування, засоби гігієни, вода, медикаменти, одяг, обладнання, елементи живлення та багато-багато іншого", - повідомило посольство.

Посольство висловлює подяку Network Rail та British Train Operating Company (Мінтранспорту Великої Британії), DB Cargo UK (Deutsche Bahn), London North Eastern Railway (LNER), Symposium Consulting Ltd, Avanti, MTR Elizabeth Line, The Veterans Charity та всім донорам.

Нагадаємо, минулого тижня Британія анонсувала для України додаткові ПЗРК Starstreak і протитанкову зброю.

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