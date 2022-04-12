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Из Британии в Украину едет 1500 тонн помощи: лекарства, генераторы и другое

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 20:19

Из Британии в Украину следует новая партия гуманитарной помощи, предназначенная для Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Донетчины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Британии.

Груз, занявший 24 контейнера и весящий 1500-тонн, собрали по инициативе железнодорожного сектора Великобритании, усилиями сотрудников компаний и обычных британцев.

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"Пять контейнеров заполнены противопожарным оборудованием, которое очень ждут в Сумской области. Еще в трех контейнерах перевозятся индустриальные генераторы, которые тоже очень ждут в Харьковской, Донецкой и Черниговской областях Украины. В других восемнадцати контейнерах - продукты питания, средства гигиены, вода, медикаменты, одежда, оборудование, элементы питания и многое другое", - сообщило посольство.

Посольство выражает благодарность Network Rail и British Train Operating Company (Минтранспорта Великобритании), DB Cargo UK (Deutsche Bahn), London North Eastern Railway (LNER), Symposium Consulting Ltd, Avanti, MTR Elizabeth Line, The Veterans Charity .

Напомним, на прошлой неделе Британия анонсировала для Украины дополнительные ПЗРК Starstreak и противотанковое оружие.

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Украинские военные вскоре отправятся в Британию осваивать бронетехнику, которую Лондон планирует поставить в Украину.

Темы: Великобритания
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