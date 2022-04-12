Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Скандал з ковідними вечірками: Джонсон сплатив штраф та не планує йти у відставку

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 22:34
Скандал з ковідними вечірками: Джонсон сплатив штраф та не планує йти у відставку
борис джонсон. фото: getty images

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що сплатив виписаний йому штраф за порушення карантинних правил і вибачився за свої вчинки, зазначивши, що не планує йти у відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні я отримав квитанцію на штраф від поліції Лондона щодо події, яка відбулася на Даунінг Стріт 19 червня 2020 року. Дозвольте повідомити, що я одразу сплатив штраф. Ще раз щиро прошу вибачення", - заявив Джонсон вдень 12 квітня.  

Реклама:

Перед тим повідомляли, що поліція надіслала повідомлення про штрафи Джонсону, міністру фінансів Ріші Сунаку і загалом 30 співробітникам офісу, присутнім на корпоративах під час карантину. 

В опозиції здійнялася нова хвиля закликів до Джонсона йти у відставку, низка представників уряду висловилися на його захист. 

На запитання про те, чи планує він йти у відставку, ставши першим прем’єром, якого оголосили правопорушником, Джонсон відповів, що розуміє обурення його вчинком, але планує залишатися.

ВІДЕО ДНЯ

"Я хочу мати змогу продовжувати і виконувати свій мандат, вирішувати проблеми, з якими зараз доведеться зіткнутися країна… Це мій пріоритет", - відповів він.

Прем’єр зазначив, що рішуче налаштований вирішувати проблеми всередині країни та "забезпечити, щоб війна РФ проти України не мала успіху". 

Нагадаємо, скандал довкола "ковідних" корпоративів спалахнув цієї зими та спричинив значну критику на адресу Бориса Джонсона. Спершу випливла інформація про корпоратив співробітників офісу у грудні 2020 року, далі - і зустріч у саду за участю самого прем’єра, також у 2020 році. 

Поліція після того розпочала розслідування можливих порушень карантинних правил у резиденції прем'єр-міністра. 

Читайте також: Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону

Теми: Борис ДжонсонВелика Британіякарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Борис Джонсон
COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр
Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
Усі новини...
Реклама: