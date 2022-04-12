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Скандал з ковідними вечірками: Джонсон сплатив штраф та не планує йти у відставку

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 22:34
борис джонсон. фото: getty images

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що сплатив виписаний йому штраф за порушення карантинних правил і вибачився за свої вчинки, зазначивши, що не планує йти у відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні я отримав квитанцію на штраф від поліції Лондона щодо події, яка відбулася на Даунінг Стріт 19 червня 2020 року. Дозвольте повідомити, що я одразу сплатив штраф. Ще раз щиро прошу вибачення", - заявив Джонсон вдень 12 квітня.  

Перед тим повідомляли, що поліція надіслала повідомлення про штрафи Джонсону, міністру фінансів Ріші Сунаку і загалом 30 співробітникам офісу, присутнім на корпоративах під час карантину. 

В опозиції здійнялася нова хвиля закликів до Джонсона йти у відставку, низка представників уряду висловилися на його захист. 

На запитання про те, чи планує він йти у відставку, ставши першим прем’єром, якого оголосили правопорушником, Джонсон відповів, що розуміє обурення його вчинком, але планує залишатися.

"Я хочу мати змогу продовжувати і виконувати свій мандат, вирішувати проблеми, з якими зараз доведеться зіткнутися країна… Це мій пріоритет", - відповів він.

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Прем’єр зазначив, що рішуче налаштований вирішувати проблеми всередині країни та "забезпечити, щоб війна РФ проти України не мала успіху". 

Нагадаємо, скандал довкола "ковідних" корпоративів спалахнув цієї зими та спричинив значну критику на адресу Бориса Джонсона. Спершу випливла інформація про корпоратив співробітників офісу у грудні 2020 року, далі - і зустріч у саду за участю самого прем’єра, також у 2020 році. 

Поліція після того розпочала розслідування можливих порушень карантинних правил у резиденції прем'єр-міністра. 

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Теми: Борис ДжонсонВелика Британіякарантинкоронавірус
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