Скандал с ковидными вечеринками: Джонсон заплатил штраф и не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что уплатил выписанный ему штраф за нарушение карантинных правил и принес извинения за свои поступки, отметив, что не планирует уходить в отставку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня я получил квитанцию ​​на штраф от полиции Лондона по поводу события на Даунинг Стрит 19 июня 2020 года. Позвольте сообщить, что я сразу заплатил штраф. Еще раз искренне приношу извинения", - заявил Джонсон днем ​​12 апреля.

Перед тем сообщали, что полиция направила сообщения о штрафах Джонсону, министру финансов Риши Сунаку и всего 30 сотрудникам офиса, присутствовавшим на корпоративах во время карантина.

В оппозиции поднялась новая волна призывов к Джонсону уходить в отставку, ряд представителей правительства высказались в его защиту.

На вопрос о том, планирует ли он уходить в отставку, став первым премьером, объявленным правонарушителем, Джонсон ответил, что понимает возмущение его поступком, но планирует оставаться.

"Я хочу иметь возможность продолжать и выполнять свой мандат, решать проблемы, с которыми сейчас придется столкнуться страна… Это мой приоритет", – ответил он.

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Премьер отметил, что решительно настроен решать проблемы внутри страны и "обеспечить, чтобы война РФ против Украины не имела успеха".

Напомним, скандал вокруг "ковидных" корпоративов вспыхнул этой зимой и вызвал значительную критику в адрес Бориса Джонсона. Сначала выплыла информация о корпоративе сотрудников офиса в декабре 2020 года, далее - о встрече в саду с участием самого премьера, также в 2020 году.

Полиция после этого начала расследование возможных нарушений карантинных правил в резиденции премьер-министра.

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