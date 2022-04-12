Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Скандал с ковидными вечеринками: Джонсон заплатил штраф и не собирается уходить в отставку

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 22:34
Скандал с ковидными вечеринками: Джонсон заплатил штраф и не собирается уходить в отставку
борис джонсон. фото: getty images

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что уплатил выписанный ему штраф за нарушение карантинных правил и принес извинения за свои поступки, отметив, что не планирует уходить в отставку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня я получил квитанцию ​​на штраф от полиции Лондона по поводу события на Даунинг Стрит 19 июня 2020 года. Позвольте сообщить, что я сразу заплатил штраф. Еще раз искренне приношу извинения", - заявил Джонсон днем ​​12 апреля.

Реклама:

Перед тем сообщали, что полиция направила сообщения о штрафах Джонсону, министру финансов Риши Сунаку и всего 30 сотрудникам офиса, присутствовавшим на корпоративах во время карантина.

В оппозиции поднялась новая волна призывов к Джонсону уходить в отставку, ряд представителей правительства высказались в его защиту.

На вопрос о том, планирует ли он уходить в отставку, став первым премьером, объявленным правонарушителем, Джонсон ответил, что понимает возмущение его поступком, но планирует оставаться.

ВИДЕО ДНЯ

"Я хочу иметь возможность продолжать и выполнять свой мандат, решать проблемы, с которыми сейчас придется столкнуться страна… Это мой приоритет", – ответил он.

Премьер отметил, что решительно настроен решать проблемы внутри страны и "обеспечить, чтобы война РФ против Украины не имела успеха".

Напомним, скандал вокруг "ковидных" корпоративов вспыхнул этой зимой и вызвал значительную критику в адрес Бориса Джонсона. Сначала выплыла информация о корпоративе сотрудников офиса в декабре 2020 года, далее - о встрече в саду с участием самого премьера, также в 2020 году.

Полиция после этого начала расследование возможных нарушений карантинных правил в резиденции премьер-министра.

Читайте также: Похмелье для премьера: как нарушение карантина может стоить должности Борису Джонсону.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританиякарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
Все новости...
Реклама: