ОГА: В Мариуполе могли погибнуть до 22 тысяч человек

По предварительным оценкам, в Мариуполе могло погибнуть от 20 до 22 тысяч человек.

Источник: руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко в комментарии CNN.

Прямая речь: "Ситуация с Мариуполем усложняет комментирование количества потерь, город в осаде и блокаде. Мы сейчас обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе".

Предыстория:

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, создавшими в городе гуманитарную катастрофу и совершающими геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается и оказать украинским защитникам помощь сложно.