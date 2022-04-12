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ОГА: В Мариуполе могли погибнуть до 22 тысяч человек

Вторник, 12 апреля 2022, 22:35

По предварительным оценкам, в Мариуполе могло погибнуть от 20 до 22 тысяч человек.

Источник: руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко в комментарии CNN.

Прямая речь: "Ситуация с Мариуполем усложняет комментирование количества потерь, город в осаде и блокаде. Мы сейчас обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе".

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, создавшими в городе гуманитарную катастрофу и совершающими геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается и оказать украинским защитникам помощь сложно.

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Темы: МариупольДонецкая область
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