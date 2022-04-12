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Санкції: у Дубаї застрягли десятки приватних літаків російських олігархів - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 23:02
Дубаї, аеропорт, фото getty images

В аеропорту Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах фактично застрягли десятки приватних літаків, пов’язаних з підсанкційними російськими олігархами.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, пише "Європейська правда"

Після запровадження західних санкцій чимало власників перемістили свої літаки до Дубая, але на практиці вони не зможуть літати і з цього аеропорту.  

За даними дослідницької компанії WINGX, на 6 квітня у Дубаї знаходилися 30 приватних літаків, у яких основною країною базування є Росія.

Серед них - літак Романа Абрамовича Boeing Co. 787 Dreamliner вартістю 250 млн доларів, Gulfstream G650ER, який вважають пов’язаним з Віктором Рашніковим, Embraer SA, пов’язаний з Міхаїлом Гуцерєвим, та Bombardier Inc. BD700 Global Express, який пов’язують з Аркадієм Ротенбергом.  

Ще близько 90 літаків, які запарковані у Дубаї, зареєстровані у різних країнах світу і неможливо встановити, скільки з них пов’язані з підсанкційними росіянами. 

Супутникові знімки американської Planet Labs PBC свідчать про поступове зростання кількості запаркованих приватних літаків у Дубаї між 16 лютого і 3 квітня. 

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Санкції ЄС та США заборонили компаніям страхувати літаки, які належать росіянам, та надавати послуги управління та обслуговування. Більшість були застраховані лондонськими фірмами та обслуговувалися європейськими компаніями. 

"Багато пов’язаних з РФ приватних літаків перебралися до ОАЕ, тому що можуть користуватися повітряним простором там. Проте коли вони туди прилетіли - то фактично застрягли, тому що літаки немає можливості обслуговувати", - коментує Стів Варсано, керівник брокерської компанії Jet Business.

Компанія Boeing, від якої залежало обслуговування для більшості власників, заявила, що не буде надавати підтримку жодному повітряному суднові, яке перебуває у власності підсанкційних росіян або пов’язане з ними. На практиці це означає, що країна перебування цих літаків скоріш за все не визнаватиме їх такими, що мають право на польоти, тому що вони не отримують технічної підтримки. 

За даними WINGX, в інших країнах, повітряний простір яких залишається відкритим для російських літаків, також чимало приватних літаків - 54 у Стамбулі, з яких у 6 країною базування є Росія, та ще два - у Тбілісі.

Нагадаємо, в аеропортах Британії затримали щонайменш три літаки, пов'язані з підсанкційними олігархами.  

Теми: санкціїРосіяОАЕ
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