Санкции: в Дубае застряли десятки частных самолетов российских олигархов - СМИ

В аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах фактически застряли десятки частных самолетов, связанных с подсанкционными российскими олигархами.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

После введения западных санкций многие владельцы переместили свои самолеты в Дубай, но на практике они не смогут летать и из этого аэропорта.

По данным исследовательской компании WINGX, на 6 апреля в Дубае находились 30 частных самолетов, для которых основной страной базирования является Россия.

Среди них – самолет Романа Абрамовича Boeing Co. 787 Dreamliner стоимостью 250 млн долларов Gulfstream G650ER, который считают связанным с Виктором Рашниковым, Embraer SA, связанный с Михаилом Гуцеревым, и Bombardier Inc. BD700 Global Express, который связывают с Аркадием Ротенбергом.

Еще около 90 самолетов, запаркованных в Дубае, зарегистрированы в разных странах мира и невозможно установить, сколько из них связано с подсанкционными россиянами.

Спутниковые снимки американской Planet Labs PBC свидетельствуют о постепенном росте количества запаркованных частных самолетов в Дубае между 16 февраля и 3 апреля.

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Санкции ЕС и США запретили компаниям страховать принадлежащие россиянам самолеты и предоставлять услуги управления и обслуживания. Большинство были застрахованы лондонскими фирмами и обслуживались европейскими компаниями.

"Многие связанные с РФ частные самолеты перебрались в ОАЭ, потому что могут пользоваться воздушным пространством там. Однако когда они туда прилетели - то фактически застряли, потому что самолеты нет возможности обслуживать", - комментирует Стив Варсано, руководитель брокерской компании Jet Business.

Компания Boeing, от которой зависело обслуживание для большинства владельцев, заявила, что не будет оказывать поддержку ни одному воздушному судну, которое находится в собственности подсанкционных россиян или связано с ними. На практике это означает, что страна пребывания этих самолетов скорее всего не будет признавать их имеющими право на полеты, потому что они не получают технической поддержки.

По данным WINGX, в других странах, воздушное пространство которых остается открытым для российских самолетов, также немало частных самолетов – 54 в Стамбуле, из которых у 6 стран базирования является Россия, и еще два – в Тбилиси.

Напомним, в аэропортах Британии задержали не менее трех самолетов, связанных с подсанкционными олигархами.