Не вимовив "паляниця": на Рівненщині затримали росіянина з "вибухівкою"

У Рівненській області затримали громадянина Росії, який ма при собі пакунок із невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Чоловік не зміг вимовити слово "паляниця" і сказав, що це слово значить споруду з балок.

Джерело: пресслужба поліції Рівненської області

Дослівно: "42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

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Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок.

На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон, внутрішній паспорт РФ, військовий квиток РФ, документи, які підтверджують наявність нерухомості у РФ та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ РФ".

Деталі: Повідомляється, що працівники СБУ оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

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Відзначається, що до патрульних ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка.

Зі слів заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.