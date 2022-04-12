Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Не вимовив "паляниця": на Рівненщині затримали росіянина з "вибухівкою"

Альона Мазуренко Вівторок, 12 квітня 2022, 23:15
Не вимовив паляниця: на Рівненщині затримали росіянина з вибухівкою

У Рівненській області затримали громадянина Росії, який ма при собі пакунок із невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Чоловік не зміг вимовити слово "паляниця" і сказав, що це слово значить споруду з балок.

Джерело: пресслужба поліції Рівненської області

Дослівно: "42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

Реклама:

Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок.

На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон, внутрішній паспорт РФ, військовий квиток РФ, документи, які підтверджують наявність нерухомості у РФ та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ РФ".

 

Деталі: Повідомляється, що працівники СБУ оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

ВІДЕО ДНЯ

Відзначається, що до патрульних ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка.

Зі слів заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.

 

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
П'ять українських кейсів для поневолених народів Росії
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: