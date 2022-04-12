Не смог сказать "паляныця": в Ровенской области задержали россиянина с "взрывчаткой"

В Ровенской области задержали гражданина России, у которого обнаружили пакет с неизвестным веществом, вероятно, взрывным. Мужчина не смог произнести слово "паляныця" и сказал, что это слово значит сооружение из балок.

Источник: пресс-служба полиции Ровенской области

Дословно: "42-летний уроженец г.Гомель путался в объяснениях, не мог объяснить четко цели пребывания в Ровно.

Мужчина не мог произнести слово "паляныця", по его мнению, это слово значит сооружение из балок.

На место патрульные вызвали работников СБУ, в дальнейшем обнаруживших у россиянина паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт РФ, военный билет РФ, документы, подтверждающие наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ".

Детали: Сообщается, что работники СБУ объявили ему подозрение в незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Отмечается, что патрульным еще 22 марта поступил вызов от небезразличного ровенчанина о подозрительном мужчине.

ВИДЕО ДНЯ

По словам заявителя, он двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ровенской области. Авто было перегружено.