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Не смог сказать "паляныця": в Ровенской области задержали россиянина с "взрывчаткой"

Алена МазуренкоВторник, 12 апреля 2022, 23:15
Не смог сказать паляныця: в Ровенской области задержали россиянина с взрывчаткой

В Ровенской области задержали гражданина России, у которого обнаружили пакет с неизвестным веществом, вероятно, взрывным. Мужчина не смог произнести слово "паляныця" и сказал, что это слово значит сооружение из балок.

Источник: пресс-служба полиции Ровенской области

Дословно: "42-летний уроженец г.Гомель путался в объяснениях, не мог объяснить четко цели пребывания в Ровно.

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Мужчина не мог произнести слово "паляныця", по его мнению, это слово значит сооружение из балок.

На место патрульные вызвали работников СБУ, в дальнейшем обнаруживших у россиянина паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт РФ, военный билет РФ, документы, подтверждающие наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ".

 

Детали: Сообщается, что работники СБУ объявили ему подозрение в незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

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Отмечается, что патрульным еще 22 марта поступил вызов от небезразличного ровенчанина о подозрительном мужчине.

По словам заявителя, он двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ровенской области. Авто было перегружено.

 

Темы: РосcиявойнаУкраина
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