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Південь: за добу ЗСУ знищили 11 одиниць техніки окупантів

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 23:21
Південь: за добу ЗСУ знищили 11 одиниць техніки окупантів
ілюстративне фото Генштабу

На півдні України воїни ЗСУ за добу знищили 12 окупантів та 11 одиниць техніки.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 12 окупантів та 11 одиниці техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка. Також влучно знищено польовий склад боєприпасів противника".

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Деталі: Повідомляється, що корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму.

"Розгублений та озлоблений невдачами ворог вдається до відчайдушних спроб покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

Теми: Збройні силивійна
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