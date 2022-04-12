Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Юг: за сутки ВСУ уничтожили 11 единиц техники оккупантов

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 23:21
Юг: за сутки ВСУ уничтожили 11 единиц техники оккупантов
иллюстративное фото Генштаба

На юге Украины воины ВСУ за сутки уничтожили 12 оккупантов и 11 единиц техники.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника".

Реклама:

Детали: Сообщается, что корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.

"Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают отраженные территории даже под артиллерийскими обстрелами", - говорится в сообщении.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
Все новости...
Реклама: