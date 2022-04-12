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Юг: за сутки ВСУ уничтожили 11 единиц техники оккупантов

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 23:21
иллюстративное фото Генштаба

На юге Украины воины ВСУ за сутки уничтожили 12 оккупантов и 11 единиц техники.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника".

Детали: Сообщается, что корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.

"Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают отраженные территории даже под артиллерийскими обстрелами", - говорится в сообщении.

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Темы: Вооруженные силывойна
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