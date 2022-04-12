Донбас: ЗСУ збили російський вертоліт й відбили атаки

У вівторок на сході України військові успішно відбили низку атак російських окупантів, збили вертоліт і два безпілотники та знищили кілька одиниць ворожої військової техніки.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують тримати оборону.

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У штабі ООС розповіли, що завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців ЗСУ протягом поточної доби, 12 квітня, було успішно відбито 6 атак ворога – завдано втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника та збили російський гелікоптер.

Дослівно: "Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарата ворога.

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Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!"