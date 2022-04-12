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Донбасс: ВСУ сбили российский вертолет и отбили атаки

Светлана КизиловаВторник, 12 апреля 2022, 23:24

Во вторник на востоке Украины военные успешно отбили ряд атак российских оккупантов, сбили вертолет и два беспилотника, а также уничтожили несколько единиц вражеской военной техники.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают держать оборону.

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В штабе ООС рассказали, что благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих ВСУ в течение текущих суток, 12 апреля, было успешно отбито 6 атак врага – российские оккупанты понесли потери.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника, и сбили российский вертолет.

Дословно: "Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага.

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Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Итого к победе!"

Темы: ДонбассвойнаРосcияВооруженные силы
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