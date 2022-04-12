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Україна відхилила візит Штайнмайєра, але запрошує канцлера Шольца - посол

Вівторок, 12 квітня 2022, 23:25

Хоча Україна не погодилася на візит президента Німеччини, але запрошує федерального канцлера Олафа Шольца.

Як повідомляє Spiegel, про це в телеефірі заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

"Ми також повідомили, що мій президент та уряд були б раді вітати у Києві канцлера Олафа Шольца… Президент сподівається на цього", - сказав посол. Він зазначив, що під час візиту хотіли б обговорити допомогу важким озброєнням. 

Нагадаємо, під час візиту до Польщі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що його потенційний візит до Києва українська сторона назвала небажаним.

Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. 

Штайнмаєр також був активним прихильником газопроводу "Північний потік-2" і вважається архітектором дружньої до Росії політики федерального уряду.

Тиждень тому президент Німеччини визнав, що його політика останніх кількох років щодо Росії була помилковою.

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Теми: НімеччинаШольц
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