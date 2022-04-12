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Украина отклонила визит президента Германии, но приглашает канцлера Шольца – посол

Вторник, 12 апреля 2022, 23:25

Хотя Украина не согласилась на визит президента Германии, но приглашает федерального канцлера Олафа Шольца.

Как сообщает Spiegel, об этом в телеэфире заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

"Мы также сообщили, что мой президент и правительство были бы рады приветствовать в Киеве канцлера Олафа Шольца... Президент надеется на это", - сказал посол. Он отметил, что во время визита хотели бы обсудить помощь тяжелым вооружением.

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Напомним, во время визита в Польшу, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что его потенциальный визит в Киев украинская сторона назвала нежелательным.

Как министр иностранных дел в прошлом, Штайнмайер поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной к России политики федерального правительства.

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Неделю назад президент Германии признал, что его политика в последние несколько лет в отношении России была ошибочной.

Темы: ГерманияШольц
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