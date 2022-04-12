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Росія стягує авіацію на аеродром "Липецьк-2" – "Схеми"

Мазуренко Альона Вівторок, 12 квітня 2022, 23:49

Кількість російських винищувачів та бомбардувальників на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області, що неподалік від східного кордону України, збільшилась вдвічі порівняно з кінцем березня.

Джерело"Схеми"

Деталі: Росія нарощує сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" про це свідчать супутникові знімки.

Зараз там перебувають більше 30 військових літаків.

Аеродром "Липецьк-2", підпорядкований Міноборони РФ, активно використовується для військових цілей російської армії.

 

Зокрема, у повітряних силах ЗСУ повідомили, що з цього аеродрому армія РФ атакує українські міста у східному напрямку.

Відповідно до супутникового знімку за 11 квітня, російські військові літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках.

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За словами військових експертів, на них видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.

 

Теми: авіаРосіявійна
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