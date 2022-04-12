Россия стягивает авиацию на аэродром "Липецк-2" – "Схеми"

Количество российских истребителей и бомбардировщиков на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области, которая расположена недалеко от восточной границы Украины, увеличилось вдвое по сравнению с концом марта.

Источник: "Схемы"

Детали: Россия наращивает силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В настоящее время там находятся более 30 военных самолетов.

Аэродром Липецк-2, подчиненный Минобороны РФ, активно используется для военных целей армии РФ.

В частности, в воздушных силах ВСУ сообщили, что с этого аэродрома армия РФ атакует украинские города в восточном направлении.

Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках.

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По словам военных экспертов, на них видны 6 тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированных борта.