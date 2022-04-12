Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия стягивает авиацию на аэродром "Липецк-2" – "Схеми"

Алена МазуренкоВторник, 12 апреля 2022, 23:49
Россия стягивает авиацию на аэродром Липецк-2 – Схеми

Количество российских истребителей и бомбардировщиков на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области, которая расположена недалеко от восточной границы Украины, увеличилось вдвое по сравнению с концом марта.

Источник: "Схемы"

Детали: Россия наращивает силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Реклама:

В настоящее время там находятся более 30 военных самолетов.

Аэродром Липецк-2, подчиненный Минобороны РФ, активно используется для военных целей армии РФ.

 

В частности, в воздушных силах ВСУ сообщили, что с этого аэродрома армия РФ атакует украинские города в восточном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках.

 

По словам военных экспертов, на них видны 6 тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированных борта.

 

Темы: авиаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
авиа
Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр для пилотов F-16
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
Последние новости
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
Все новости...
Реклама: