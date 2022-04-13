Зенітні ракетні війська ПС знищили ювілейну 300-ту ціль РФ

У вівторок в небі над Україною було збито російський штурмовик Су-25, який став 300-ю ціллю для зенітних ракетних військ ПС ЗСУ.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "12 квітня на Сході та Півдні України, де здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

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Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!".

Деталі: Повітряники пояснюють, що це - 300-та ювілейна ціль зенітних ракетних військ, збита від початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну.

Вказано, що цілями ЗРВ Повітряних сил є: літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети.