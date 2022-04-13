Зенітні ракетні війська ПС знищили ювілейну 300-ту ціль РФ

У вівторок в небі над Україною було збито російський штурмовик Су-25, який став 300-ю ціллю для зенітних ракетних військ ПС ЗСУ.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "12 квітня на Сході та Півдні України, де здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!".

Деталі: Повітряники пояснюють, що це - 300-та ювілейна ціль зенітних ракетних військ, збита від початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну.

Вказано, що цілями ЗРВ Повітряних сил є: літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети.