Зенитные ракетные войска ВС уничтожили юбилейную 300-ю цель РФ

Во вторник в небе над Украиной был сбит российский штурмовик Су-25, ставший 300-й целью для зенитных ракетных войск ПС ВСУ.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "12 апреля на Востоке и Юге Украины, где совершает авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой.

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Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил Вооруженных сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25!".

Детали: Пресс-центр ВС уточняет, что это - 300-я юбилейная цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения россиян в Украину.

Указано, что целями ЗРВ Воздушных сил являются: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.