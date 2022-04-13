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Зенитные ракетные войска ВС уничтожили юбилейную 300-ю цель РФ

Валентина РоманенкоСреда, 13 апреля 2022, 00:18

Во вторник в небе над Украиной был сбит российский штурмовик Су-25, ставший 300-й целью для зенитных ракетных войск ПС ВСУ.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "12 апреля на Востоке и Юге Украины, где совершает авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой.

Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил Вооруженных сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25!".

Детали: Пресс-центр ВС уточняет, что это - 300-я юбилейная цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения россиян в Украину.

Указано, что целями ЗРВ Воздушных сил являются: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Темы: война
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