Болгарія закликає до міжнародного розслідування можливої хіматаки у Маріуполі

Президент Болгарії Румен Радєв закликав провести міжнародне розслідування, щоб визначити, чи застосовувалася хімічна зброя в Маріуполі.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR, таку заяву Радєв зробив під час свого візиту до Португалії.

Разом із тим болгарський президент дуже обережно говорив про можливе втручання НАТО у війну.

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"Це надзвичайно делікатне питання! Ми вже маємо чіткі заяви генерального секретаря Альянсу, чіткі заяви президента Байдена та інших лідерів про те, що втручання НАТО в Україну створює величезний ризик третьої світової війни. Велике занепокоєння викликає ця війна, яка може перерости в ядерний конфлікт", – заявив він.

Одночасно болгарський президент закликав до нових дебатів всередині ЄС щодо наслідків війни.

"Ми вже говоримо про продовольчу кризу. Росія та Україна – найбільші експортери зернових, і коли через війну неможливо забезпечити поставки, ми всі можемо уявити, що станеться з низкою регіонів світу; що станеться з міграційною кризою, яка, безсумнівно, буде розвиватися, якщо ми не знайдемо рішення цієї проблеми найближчим часом",- зазначає він.

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Нагадаємо, Румен Радєв досі мав реноме проросійського політика.

Втім, від початку російської агресії проти України він активно закликав уряд прискорити закупівлю нової зброї, зокрема – купити у США восьми винищувачів F-16.

Раніше звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі.