Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія закликає до міжнародного розслідування можливої хіматаки у Маріуполі

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 00:21

Президент Болгарії Румен Радєв закликав провести міжнародне розслідування, щоб визначити, чи застосовувалася хімічна зброя в Маріуполі.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR, таку заяву Радєв зробив під час свого візиту до Португалії.

Разом із тим болгарський президент дуже обережно говорив про можливе втручання НАТО у війну.

"Це надзвичайно делікатне питання! Ми вже маємо чіткі заяви генерального секретаря Альянсу, чіткі заяви президента Байдена та інших лідерів про те, що втручання НАТО в Україну створює величезний ризик третьої світової війни. Велике занепокоєння викликає ця війна, яка може перерости в ядерний конфлікт", – заявив він.

Одночасно болгарський президент закликав до нових дебатів всередині ЄС щодо наслідків війни.

"Ми вже говоримо про продовольчу кризу. Росія та Україна – найбільші експортери зернових, і коли через війну неможливо забезпечити поставки, ми всі можемо уявити, що станеться з низкою регіонів світу; що станеться з міграційною кризою, яка, безсумнівно, буде розвиватися, якщо ми не знайдемо рішення цієї проблеми найближчим часом",- зазначає він.

Нагадаємо, Румен Радєв досі мав реноме проросійського політика.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, від початку російської агресії проти України він активно закликав уряд прискорити закупівлю нової зброї, зокрема – купити у США восьми винищувачів F-16.

Раніше звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі.

Теми: МаріупольБолгарія
Головне сьогодні

У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

"Азов" вважає, що деблокада Маріуполя – можлива

Усі новини...
Маріуполь
ОДА: У Маріуполі могли загинути до 22 тисяч людей
У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з "Азовом" – ЗМІ
У Маріуполі повністю зруйновано 40% багатоповерхівок – міськрада
Останні новини
03:10
На затонулому крейсері "Москва" могли бути ядерні боєголовки – експерт
02:52
США потратять $9,5 млн на утримання яхти російського олігарха
02:12
Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон
01:45
85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль – мер
01:42
Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій – Reuters
01:11
Макрон після розмови з Зеленським анонсував партію рятувального обладнання Україні
01:04
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
00:50
Донбас: захисники знищили 4 російські танки та 10 БТР і БМП
00:37
Скандал в Болгарії: затримання екс-прем’єра визнали незаконним
00:28
Росіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березні
Усі новини...