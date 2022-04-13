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Болгария призывает к международному расследованию возможной химатаки в Мариуполе

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 00:21

Президент Болгарии Румен Радев призвал провести международное расследование, чтобы определить, применялось ли химическое оружие в Мариуполе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR, такое заявление Радев сделал во время своего визита в Португалию.

Вместе с тем, болгарский президент очень осторожно говорил о возможном вмешательстве НАТО в войну.

"Это чрезвычайно щепетильный вопрос! У нас уже есть четкие заявления генерального секретаря Альянса, четкие заявления президента Байдена и других лидеров о том, что вмешательство НАТО в Украину создает огромный риск третьей мировой войны. Большое беспокойство вызывает эта война, которая может перерасти в ядерный конфликт" , – заявил он.

Одновременно болгарский президент призвал к новым дебатам внутри ЕС по поводу последствий войны.

"Мы уже говорим о продовольственном кризисе. Россия и Украина – крупнейшие экспортеры зерновых, и когда из-за войны невозможно обеспечить поставки, мы все можем представить, что произойдет с рядом регионов мира; что произойдет с миграционным кризисом, который, несомненно, будет развиваться, если мы не найдем решения этой проблемы в ближайшее время", - отмечает он.

Напомним, Румен Радев до сих пор имел реноме пророссийского политика.

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Впрочем, с начала российской агрессии против Украины он активно призывал правительство ускорить закупку нового оружия, в частности купить в США восьми истребителей F-16.

Ранее звучали предложения о том, что Болгария может передать свои самолеты Су-25 и МиГ-29 украинской армии, если получит от США истребители.

Темы: МариупольБолгария
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