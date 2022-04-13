Зеленський ґвалтівникам з РФ: олігарх-Медведчук не врятувався, то що уже про вас говорити

Президент Володимир Зеленський розповів, що з'являється все більше свідчень про російські злочини на окупованих територіях і запевнив, що Україна знайде усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування.

Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати.

Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо.

І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного".