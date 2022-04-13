Зеленський ґвалтівникам з РФ: олігарх-Медведчук не врятувався, то що уже про вас говорити

Президент Володимир Зеленський розповів, що з'являється все більше свідчень про російські злочини на окупованих територіях і запевнив, що Україна знайде усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування.

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Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати.

Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо.

І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного".