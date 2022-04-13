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Зеленский насильникам из РФ: олигарх-Медведчук не спасся, то что уж о вас говорить

Мазуренко Алена Среда, 13 апреля 2022, 00:37

Президент Владимир Зеленский рассказал, что появляется все больше свидетельств о российских преступлениях на оккупированных территориях и заверил, что Украина найдет и накажет всех серийных насильников из российской глубинки.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Появляется все больше свидетельств и других официальных свидетельств об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости российских военных в отношении женщин, детей. О многочисленных изнасилованиях.

Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли российские солдаты.

Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось, мы найдем всех.

И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из российской глубинки. Достанем каждого".

Темы: РосcиявойнаоккупацияЗеленский
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