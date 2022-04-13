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Зеленський про росіян: Хай роблять "ХНР" десь у Хакасії, а не в Херсоні

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 00:47
Зеленський про росіян: Хай роблять ХНР десь у Хакасії, а не в Херсоні
Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть робити "ХНР" десь у себе, а не в українському Херсоні.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Хай там що, потрібно протистояти окупантам. Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність.

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І обов'язково – карати колаборантів.

Хай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні.

Від сили нашого спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України.

ВІДЕО ДНЯ

Майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села".

Теми: ЗеленськийХерсонвійна
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