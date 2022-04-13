Зеленський про росіян: Хай роблять "ХНР" десь у Хакасії, а не в Херсоні
Середа, 13 квітня 2022, 00:47
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть робити "ХНР" десь у себе, а не в українському Херсоні.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Хай там що, потрібно протистояти окупантам. Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність.
І обов'язково – карати колаборантів.
Хай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні.
Від сили нашого спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України.
Майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села".
ВІДЕО ДНЯ