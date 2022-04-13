Зеленський про росіян: Хай роблять "ХНР" десь у Хакасії, а не в Херсоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть робити "ХНР" десь у себе, а не в українському Херсоні.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Хай там що, потрібно протистояти окупантам. Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність.

І обов'язково – карати колаборантів.

Хай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні.

Від сили нашого спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України.

Майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села".