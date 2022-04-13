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Зеленский о россиянах: Пусть делают ХНР где-то в Хакасии, а не в Херсоне

Ольга ГлущенкоСреда, 13 апреля 2022, 00:47
Зеленский о россиянах: Пусть делают ХНР где-то в Хакасии, а не в Херсоне
Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне могут делать ХНР где-то у себя, а не в украинском Херсоне.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Несмотря ни на что, нужно противостоять оккупантам. Сложно, знаю. Нужно бороться. Протестовать. Защищать нашу национальную государственность.

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И обязательно – наказывать коллаборантов.

Пусть делают ХНР где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне.

От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Будущее всех нас. Каждый наш город, каждая наша деревня".

Темы: ЗеленскийХерсонвойна
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