США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні - Reuters

Вже 13 квітня Сполучені штати планують оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $750 млн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на заяви двох американських високопосадовців, пише Reuters.

Адміністрація президента Байдена, як очікується, у середу оголосить про додаткові $750 млн на військову допомогу Україні", - повідомили співрозмовники агентства.

Один із них уточнює – Білий дім ще не прийняв остаточного рішення про те, яка саме зброя буде поставлена Україні в цьому пакеті.

Попередній пакет військової допомоги США було оголошено у середині березня – його сума складала $800 млн. Як зазначає Reuters, це військове обладнання вже доставлене в Україну.

А минулого тижня Сенат одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.