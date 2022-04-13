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США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters

Ольга ГлущенкоСреда, 13 апреля 2022, 01:05

Уже 13 апреля США планируют объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму $750 млн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на два источника, пишет Reuters.

"Администрация президента Байдена, как ожидается, в среду объявит о дополнительных $750 млн на военную помощь Украине", - сообщили собеседники агентства.

Один из них уточняет – Белый дом еще не принял окончательного решения о том, какое оружие будет поставлено Украине в этом пакете.

Предыдущий пакет военной помощи США был объявлен в середине марта – его сумма составляла $800 млн. Как отмечает Reuters, это военное оборудование уже доставлено в Украину.

А на прошлой неделе Сенат единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Программа ленд-лиза, созданная во время второй мировой войны, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

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Темы: СШАвойнаоружие
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