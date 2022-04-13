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Президент нагородив ще 419 військових

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 02:10
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 419 військовослужбовців.

Джерело: відеозвернення Зеленського, указ президента

Пряма мова: "…я підписав три укази. Державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України. З них 72 – посмертно.

Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.

Звання Героя України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади. Посмертно".

Деталі: Крім того, в указі президента зазначається, що звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Балюку Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)

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Оцерклевичу Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)

Скоблі Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).

Теми: ЗеленськийЗбройні силинагороди
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