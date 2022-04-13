Президент нагородив ще 419 військових
Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 419 військовослужбовців.
Джерело: відеозвернення Зеленського, указ президента
Пряма мова: "…я підписав три укази. Державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України. З них 72 – посмертно.
Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.
Звання Героя України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади. Посмертно".
Деталі: Крім того, в указі президента зазначається, що звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
Балюку Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
Оцерклевичу Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)
Скоблі Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).