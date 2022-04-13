Президент наградил еще 419 военных

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 419 военнослужащих.

Источник: видеообращение Зеленского, указ президента

Прямая речь: "…я подписал три указа. Государственными наградами отмечены 419 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Из них 72 – посмертно.

Также государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины.

Звание Героя Украины присвоено подполковнику Васильеву Дмитрию Николаевичу, командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады. Посмертно".

Детали: Кроме того, в указе президента отмечается, что звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Балюку Владимиру Петровичу – сержанту (посмертно)

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Оцерклевичу Виктору Ярославовичу – капитану (посмертно)

Скобле Алексею Николаевичу – старшему сержанту (посмертно).