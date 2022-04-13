Президент наградил еще 419 военных
Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 419 военнослужащих.
Источник: видеообращение Зеленского, указ президента
Прямая речь: "…я подписал три указа. Государственными наградами отмечены 419 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Из них 72 – посмертно.
Также государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины.
Звание Героя Украины присвоено подполковнику Васильеву Дмитрию Николаевичу, командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады. Посмертно".
Детали: Кроме того, в указе президента отмечается, что звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
Балюку Владимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
Оцерклевичу Виктору Ярославовичу – капитану (посмертно)
Скобле Алексею Николаевичу – старшему сержанту (посмертно).