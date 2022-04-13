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Великий пакет військової допомоги США: більшість зброї вже в Україні – Пентагон

Світлана КізіловаСереда, 13 квітня 2022, 01:45
Великий пакет військової допомоги США: більшість зброї вже в Україні – Пентагон
Дрон Switchblade, фото з сайту forces.net

У Міноборони США розповіли, що значна кількість озброєння з великого пакету допомоги Україні, вже передана ЗСУ.

Джерело: Пентагон

Деталі: За словами чиновника Міноборони США, більшість із $800-мільйонного пакету збройної допомоги вже доставлена українцям. Пентагон також працює над програмою додаткової поставки ракет Javelin ще на 100 млн доларів.

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Щодо безпілотних літальних систем Switchblade - то вони зараз в Україні та використовуються для ЗСУ. Ці БПЛА можуть перевозити вибухівку і мають камери, відео та датчики. Посадовець Пентагону зазначив, що для роботи з Switchblade, українським бійцям потрібно лише день-два навчання.

Теми: зброяСШАУкраїнавійна
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